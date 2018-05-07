Мини-гонщики провели турнир в Железноводске

Гоночный турнир «Железный skill» прошёл в Железноводске, сообщили STAV.AIF.RU в администрации города.

На соревнования приехали пилоты 14-21 лет со всех городов КМВ, чтобы узнать, кто лучший мини-гонщик радиоуправляемых автомобилей. Подростки состязались в разрядах Touring 1/10 и Short course 1/10 и за четыре этапа определили победителя. После турнира провели показательные выступления уникальных болидов-миниатюр, работающих на настоящем гоночном топливе.

Необычные соревнования заинтересовали городскую молодёжь, и теперь они будут проходить в городе регулярно, прокомментировали в спорткомитете Железноводска.