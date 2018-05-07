Курский «Авангард» дома уступил «Оренбургу»

В субботу в стартовом матче предпоследнего 37-го тура Фонбет-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 2017-2018 годов курский «Авангард» на родном стадионе «Трудовые резервы» принимал лидера — ФК «Оренбург» — и уступил ему со счётом 0:2 Гости, которым победа была нужна, как воздух, для сохранения лидирующей позиции, действовали в атаке активнее. На 12-й минуте капитан оренбуржцев Дмитрий Андреев пробивал метров с 23-25 из-под защитника, и мяч пролетел немного выше ворот. Через две минуты право на штрафной получили куряне, и Роман Акбашев метров с 27-28 пробил также выше. На 35-й минуте в штрафную «Авангарда» прострелил Адесойе Ойеволе, и оказавшийся за спиной вратаря Александра Кобзева Артём Делькин пробивал в падении метров с шести уже по пустым воротам, однако, к счастью, для курянки, в них не попал. А когда на 44-й минуте гости провели атаку по правому флангу, и в штрафную вошёл Владимир Парняков , пробив с острого угла, защитник выбил мяч на угловой.

С начала второго тайма оренбуржцы ещё больше усилили активность своих атак. На 50-й минуте после удара головой того же Парнякова Кобзев поймал мяч вверху, а на 53-й вратарь отбил удар Парнякова с близкого расстояния, а следом ситуацию разрядил защитник, выбив мяч вперёд. А на 57-й минуте атаку гостей завершал ударом метров с 13-14 Дмитрий Ефремов и пробил в штангу. Через пять минут после подачи углового Ефремовым точный удар низом нанёс Григорий Чиркин , и Кобзев в падении отбил мяч. На 80-й минуте Парняков пробивал в падении метров с 6-7, и вратарь «Авангарда» забрал мяч. Но на 84-й минуте наш голкипер оказался бессилен, когда его партнёры позволили получить мяч всего в 3-4 метрах перед воротами Вадиму Афонина, который точно пробил низом, — 0:1. А на 85-й оренбуржцы провели ещё одну атаку по левому флангу, и Хасан Мамтов , войдя в штрафную, точно пробил с угла вратарской в дальний нижний угол — 0:2.

Эта победа позволила «Оренбургу» набрать в 37 матчах 83 очка и закрепиться на первой позиции. А «Авангард» этим поражением прервал свою восьмиматчевую беспроигрышную серию и с 45 очками пока остаётся на десятом месте. Но после окончания воскресных поединков куряне могут опуститься на одну или даже на две ступеньки. 12 мая в рамках заключительного 38-го тура «Авангард» здесь же, на «Трудовых резервах», сыграет с «Олимпийцем» из Нижнего Новгорода, а 9 мая в 19.00 в Волгограде в финале Олимп-Кубка России встретится с «Тосно» из одноимённого города Ленинградской области.

Олег Столбецов