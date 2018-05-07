В Казани появилось еще два огромных граффити

Художник Sly Dog, автор татарской девочки с лейкой, дорисовал граффити на улице Спартаковской. Теперь на фасаде дома 87 красуется волейболист «Зенита» Мэттью Андерсон , Чаша и надпись «Zenit Kazan».

Над граффити художник работал 6 дней. Лицо Андерсона у него получилось только со второго раза, пишет он на своей странице в Instagram.

«По крайне мере, сам Мэтт сказал: «horoshooo». Чаша тоже нормально выглядит, правда немного не хватает фона (его отменили в самый последний момент), — написал он.

Портрет еще одного игрока «Зенита» Алексея Воробьева изобразили на улице Островского, на фасаде дома №67. Автор этого граффити друг Sly Doga Роман Левашов. Работы приурочены к финалу четырех волейбольной Лиги чемпионов. Решающие игры турнира состоятся 12-13 мая в «Баскет-холле».

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