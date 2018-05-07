Ещё
В хабаровском «Амуре» появился габаритный защитник
Далее:
Читайте также:
Ещё

В хабаровском «Амуре» появился габаритный защитник 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Очередным новичком ХК «Амур» стал 28-летний защитник Егор Журавлёв, с которым заключён контракт на два года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Воспитанник нижнетагильской школы хоккея довольно габаритный — рост 194 см, вес 92 кг. Игровую карьеру начал в местном «Спутнике».
В КХЛ выступал за екатеринбургский «Автомобилист» и «Югру» из Ханты-Мансийска. На высшем уровне Журавлёв провёл 176 матчей, забросил 3 шайбы и сделал 12 результативных передач.
Напомним, что ранее ХК «Амур» заключил контракты с двумя чешскими хоккеистами: вратарём Либором Кашиком и форвардом Томашем Филиппи.
Хабаровский край сегодня: последние новости
Не стало легендарного вратаря хабаровского СКА Германа Обрезкова В тренерский штаб хабаровского «Амура» войдёт его бывший наставник «Эстафета Победы» пробежала по Хабаровску
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Изменщицу» Медведеву гонят из России239
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера80
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой133
Роднина об уходе Медведевой: в группе Тутберидзе проблемы1
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки16
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
04:12
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой
Фигурное катание
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
00:14
«Изменщицу» Медведеву гонят из России
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:14
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение