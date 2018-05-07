В хабаровском «Амуре» появился габаритный защитник

Воспитанник нижнетагильской школы хоккея довольно габаритный — рост 194 см, вес 92 кг. Игровую карьеру начал в местном «Спутнике».

В КХЛ выступал за екатеринбургский «Автомобилист» и «Югру» из Ханты-Мансийска. На высшем уровне Журавлёв провёл 176 матчей, забросил 3 шайбы и сделал 12 результативных передач.