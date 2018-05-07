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Калашников против рельса: можно ли пробить из автомата полосу стали
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Калашников против рельса: можно ли пробить из автомата полосу стали 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Может ли пуля из автомата Калашникова пробить толстый стальной рельс? Споры на тему ведутся очень давно — и вот боец СОБР записал завораживающее видео где разложил все по полочкам.
Для начала по рельсу сделали несколько выстрелов из АК калибра 5,45 на дистанции в 50 метров. Результаты, честно говоря, не очень впечатляют — пуля оставила лишь небольшое отверстие.
Затем в руках СОБРовца появилась снайперская винтовка СВ-98. Но и она ничего не смогла поделать с толстой сталью рельса.
Так что спорить больше не о чем. Стрелять в рельс — занятие бессмысленное, выдержит!
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