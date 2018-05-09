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Пюэль: «Уход Венгера — огромная потеря для „Арсенала“»
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Пюэль: «Уход Венгера — огромная потеря для „Арсенала“» 

Soccer.ru 43 минуты назад
Наставник «Лестер Сити» Клод Пюэль прокомментировал уход Арсена Венгера с поста главного тренера «Арсенала» по окончании этого сезона:
«Это огромная потеря для «Арсенала». Через несколько лет клуб сможет вернуться на хороший уровень. Но, когда команда добивается такого успеха и всё равно должна менять тренера и отпускать некоторых ценных футболистов, это будет не так просто сделать.
У нового тренера будет тяжёлая задача. Надеюсь, болельщики и клуб не жалеют о своём решении, ведь Венгер на протяжении 22 лет оказывал огромное влияние на «Арсенал» и его успехи. Как можно его заменить. Найти замену такому специалисту всегда тяжело. Посмотрите на «Манчестер Юнайтед» после ухода сэра Алекса Фергюсона».
Напомним, вчера Венгер признался, что получил большое количество предложений по работе, после того как заявил о своём уходе из лондонского клуба.
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