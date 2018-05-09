Венгер о будущем «Арсенала»: команда сможет бороться за чемпионство

"Этому составу не нужно много изменений — у него огромный потенциал и отличный дух. Два или три усиления — и команда сможет бороться за чемпионство в следующем сезоне", — приводит слова француза британское издание The Telegraph.

По окончании нынешнего сезона 68-летний специалист покинет клуб после 22 лет на посту главного тренера команды. Под его руководством «канониры» становились трехкратными чемпионами Англии, семикратными обладателями Кубка Англии и трижды выигрывали Суперкубок Англии.

Ранее сообщалось, что Венгер удивлен большим количеством предложений о работе.