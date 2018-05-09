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Венгер о будущем «Арсенала»: команда сможет бороться за чемпионство
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Венгер о будущем «Арсенала»: команда сможет бороться за чемпионство 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что текущему составу «канониров» не нужны большие изменения, чтобы бороться за победу в чемпионате Англии, передает "Советский спорт".
"Этому составу не нужно много изменений — у него огромный потенциал и отличный дух. Два или три усиления — и команда сможет бороться за чемпионство в следующем сезоне", — приводит слова француза британское издание The Telegraph.
По окончании нынешнего сезона 68-летний специалист покинет клуб после 22 лет на посту главного тренера команды. Под его руководством «канониры» становились трехкратными чемпионами Англии, семикратными обладателями Кубка Англии и трижды выигрывали Суперкубок Англии.
Ранее сообщалось, что Венгер удивлен большим количеством предложений о работе.
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