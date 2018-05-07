Гостиницы в Ростове оштрафовали на 1,5 млн руб. за высокие цены на время ЧМ-2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая. / ТАСС /. Управление Роспотребнадзора по Ростовской области возбудило 70 дел об административных правонарушениях в отношении гостиниц, завысивших цены на проживание на время проведения ЧМ-2018, отельеры оштрафованы более чем на 1,5 млн рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"Были выявлены хозяйствующие субъекты, завышавшие предельно установленные цены [на проживание в период ЧМ-2018], в отношении которых возбуждено 70 дел об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения 67 дел вынесены постановления о назначении административного наказания, наложено штрафов на общую сумму 1 млн 524 тысяч рублей. Остальные дела находятся в стадии рассмотрения", — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что подано 45 исковых заявлений к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателем в защиту неопределенного круга лиц, в отношении которых выявлены факты завышения предельно установленных цен на гостиничные услуги в период проведения чемпионата. «В настоящее время пять исковых заявлений удовлетворены», — добавили в управлении.

По результатам проверок Роспотребнадзора возбуждено 39 административных дел в отношении гостиниц, которые оказывали услуги без необходимых документов — в частности, свидетельства о присвоении категории, предусмотренной системой классификации средств размещения. «Наложено штрафов на общую сумму 231 тыс. рублей, вынесено 19 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что по состоянию на начало апреля в Ростовской области было возбуждено более 60 административных дел о завышении цен на период проведения ЧМ-2018. По информации ростовского регионального управления Роспотребнадзора, минимальное завышение цен в гостиницах региона составило 60 рублей, максимальное — 25,99 тыс. рублей.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. В Ростове-на-Дону пройдут пять матчей первенства. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля).