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Коллекционные транспортные карты выпустили в Ростове
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Коллекционные транспортные карты выпустили в Ростове 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Карту с особым дизайном можно свободно купить в информационном центре Агентства развития платежных систем с 7 мая до окончания чемпионата. Об этом сообщило само агентство.
— Коллекционные карты «Простор» выпущены специально к ЧМ-2018 ограниченным тиражом, — говорится в сообщении АРПС.
На лицевой стороне карты изображены флаги стран-участниц ЧМ-2018, матчи с которыми пройдут в Ростове-на-Дону. Это Бразилия, Швейцария, Исландия, Хорватия, Уругвай, Саудовская Аравия, Южная Корея и Мексика. Карта стоит 300 рублей, 5 поездок уже включены в стоимость карты.
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