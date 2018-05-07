Коллекционные транспортные карты выпустили в Ростове

Карту с особым дизайном можно свободно купить в информационном центре Агентства развития платежных систем с 7 мая до окончания чемпионата. Об этом сообщило само агентство.

— Коллекционные карты «Простор» выпущены специально к ЧМ-2018 ограниченным тиражом, — говорится в сообщении АРПС.

На лицевой стороне карты изображены флаги стран-участниц ЧМ-2018, матчи с которыми пройдут в Ростове-на-Дону. Это Бразилия, Швейцария, Исландия, Хорватия, Уругвай, Саудовская Аравия, Южная Корея и Мексика. Карта стоит 300 рублей, 5 поездок уже включены в стоимость карты.