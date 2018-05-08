Российские пивовары попросили правительство не запрещать продажу алкоголя на время ЧМ-2018 

Российские пивовары попросили правительство и мэрию Москвы не вводить ограничения на продажу алкоголя на время Чемпионата мира по футболу. Об этом пишет газета «Коммерсант». Эксперты считают, что запрет может увеличить нелегальную торговлю крепким алкоголем. Исполнительный директор Союза российских пивоваров Вячеслав Мамонтов подтвердил, что также из-за ограничений убытки в виде недополученных налогов могут вырасти до 2 миллиардов рублей. Мэрия Москвы в конце апреля анонсировала запрет на продажу алкоголя в радиусе двух километров вокруг стадионов ЧМ-2018. Аналогичные меры могут быть введены властями Ростова, Петербурга, Волгограда и других городов, где пройдут матчи. При этом алкоголь будут продавать на самих стадионах, как это было на Кубке конфедераций.