В Ростову запустили в продажу коллекционную транспортную карту к ЧМ-2018

В преддверии Чемпионата Мира по футболу 2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля, в Инфоцентре ООО «АРПС» появились транспортные карты с особым дизайном. Стать обладателем уникальной транспортной карты может любой посетитель Инфоцентра АРПС с 7 мая текущего года. Коллекционные карты «Простор», выпущены специально к ЧМ-2018 ограниченным тиражом. Пробрести их можно будет только до окончания чемпионата. Карты отличаются ярким тематическим дизайном: на лицевой стороне размещены флаги стран команд-участниц, матчи с которыми пройдут в городе Ростов-на-Дону: Бразилия, Швейцария, Исландия, Хорватия, Уругвая, Саудовская Аравия, Южная Корея, Мексика. Обратная сторона — темно-зеленого цвета с информацией на двух языках. Стоимость карт составляет 300 рублей, с включенными 5ью поездками.