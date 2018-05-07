В Балакове сняли на видео извращенца в кустах

Эксгибиционист прятался в лесопосадке на берегу Саратовского канала имени Алексеевского. Загоравшие на берегу водохранилища в 8А микрорайоне заметили в кустах мужчину лет 30-35. Как утверждают очевидцы, незнакомец занимался самоудовлетворением, глядя на обнаженных женщин и девушек.

«Прикрывался веточками, но, естественно, было видно, чем занимался», — сообщают в социальных сетях столкнувшиеся с извращенцем буквально вплотную.

Балаковцам удалось даже снять на фото и видео эксгибициониста. Однако на фото его сложно распознать: застигнутый врасплох, мужчина бросился наутек.

В комментариях к посту, опубликованному в группе «Типичный Балаково» в социальной сети «ВКонтакте» пользователи предположили, что нарушитель общественной морали мог оказаться просто забежавшим в кусты справить нужду человеком. «В Балакове большие проблемы с отхожими местами», — констатируют горожане.