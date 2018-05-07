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В Балакове сняли на видео извращенца в кустах
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В Балакове сняли на видео извращенца в кустах 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Эксгибиционист прятался в лесопосадке на берегу Саратовского канала имени Алексеевского. Загоравшие на берегу водохранилища в 8А микрорайоне заметили в кустах мужчину лет 30-35. Как утверждают очевидцы, незнакомец занимался самоудовлетворением, глядя на обнаженных женщин и девушек.
«Прикрывался веточками, но, естественно, было видно, чем занимался», — сообщают в социальных сетях столкнувшиеся с извращенцем буквально вплотную.
Балаковцам удалось даже снять на фото и видео эксгибициониста. Однако на фото его сложно распознать: застигнутый врасплох, мужчина бросился наутек.
В комментариях к посту, опубликованному в группе «Типичный Балаково» в социальной сети «ВКонтакте» пользователи предположили, что нарушитель общественной морали мог оказаться просто забежавшим в кусты справить нужду человеком. «В Балакове большие проблемы с отхожими местами», — констатируют горожане.
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