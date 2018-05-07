Скалолазка из Ангарска стала первой на первенстве России

Ангарская спортсменка Дарья Веретенина победила на первенстве России по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг» среди девушек 16-17 лет. Первенство проходило с 30 апреля по 7 мая в Красноярске.

Кроме того, девушка заняла четвертое место в дисциплине «трудность». По итогам соревнований она вошла в состав сборной команды России в двух дисциплинах для участия в первенстве мира по скалолазанию, которое в августе состоится в Москве.

Дарья Веретенина является воспитанницей областной спортивной школы «Спарта». Ее тренерами являются Денис и Екатерина Веретенины.

«С 24 по 28 мая Дарья Веретенина, Варвара Бут и Кирилл Белянкин будут принимать участие в первенстве Европы по скалолазанию в дисциплине «трудность» в Австрии. После этих соревнований станет понятно прошел ли отбор Кирилл Белянкин на первенство мира. Затем мы планируем провести учебно-тренировочные сборы в Европе», — отметила Екатерина Веретенина.