Техничка едва не сбила маршала велогонки «Тур де Йоркшир»

В рамках четвёртого этапа велогонки «Тур де Йоркшир» 6 мая маршалу чудом удалось избежать травм. Буквально за секунду он отскочил от технички команды «Астана», которая едва на него не наехала.

Команда поспешила извиниться за инцидент. Об этом сообщается в пресс-релизе «Астаны».

«В первую очередь, я хочу принести свои извинения за столкновение нашей первой машины с дорожным знаком на одном из поворотов. Также, приношу извинения организаторам гонки, компании A. S. O. и дорожному маршалу, который оказался вовлечен в этот инцидент», — сказал спортивный директор Ларс Михаэльсен.