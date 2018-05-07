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В МГТУ прошло личное первенство по армспорту среди студентов
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В МГТУ прошло личное первенство по армспорту среди студентов 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Третьего мая в МГТУ прошло личное первенство по армспорту среди студентов, в котором приняли участие университетские силачи в лёгкой и тяжёлой категории. Они состязались в единоборстве правой и левой рукой.
Самым сильным борцом в лёгкой весовой категории (правая и левая руки) стал студент Джамбула Ужахов, второе место занял Давлет Хацац, третье — Сердар Валиев. Среди леворуких тяжеловесов — претендентов на победу первое место занял Данила Сичко, второе и третье места — Николай Игнатенко и Лон-Али Дадаев. Данила и Николай также стали победителями в единоборстве правой рукой. Третье место занял Виктор Сметанин, рассказали в пресс-службе МГТУ. Спортсмены, занявшие призовые места в каждой из весовых категорий, были награждены грамотами и медалями.
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