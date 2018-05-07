Президент РЖД: Семин перевыполнил поставленные перед ним задачи

"Юрий Павлович проделал блестящую работу за два года после возвращения в «Локомотив». Он доказал, что по-прежнему является специалистом высочайшего уровня в своем деле.

И в прошедшем сезоне не просто выполнил все поставленные перед ним задачи, а перевыполнил их. Поэтому будем работать дальше. Уверен, Семин еще не сказал последнего слова в футболе", — сказал Белозеров.

"Локомотив" стал чемпионом России по футболу впервые за 14 лет.