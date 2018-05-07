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Президент РЖД: Семин перевыполнил поставленные перед ним задачи
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Президент РЖД: Семин перевыполнил поставленные перед ним задачи 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент РЖД Олег Белозеров прокомментировал победу московского «Локомотива» в чемпионате России по футболу и оценил работу Юрия Семина на посту главного тренера команды. Слова функционера приводят "Известия".
"Юрий Павлович проделал блестящую работу за два года после возвращения в «Локомотив». Он доказал, что по-прежнему является специалистом высочайшего уровня в своем деле.
И в прошедшем сезоне не просто выполнил все поставленные перед ним задачи, а перевыполнил их. Поэтому будем работать дальше. Уверен, Семин еще не сказал последнего слова в футболе", — сказал Белозеров.
"Локомотив" стал чемпионом России по футболу впервые за 14 лет.
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