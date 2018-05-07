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Тренер «Факел-Воронеж»: «Ребята преломили ход встречи»
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Тренер «Факел-Воронеж»: «Ребята преломили ход встречи» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В воскресенье, 6 мая, воронежцы провели в подмосковных Химках 37-ю игру ФНЛ — «Факел» смог обыграть гостей со счетом 1:3.
Забитые мячи оказались на счету воронежских футболистов Лебеденко и оформившего дубль Сердюка.
«Первый тайм у нас не очень заладился, пропустили быстрый гол. Контроль мяча был не такой, как хотелось. Многое не получалось. А во втором тайме ребята добавили, руки не опустили, услышали слова тренерского штаба, что каждую игру можно спасти. Они понимали, что нужно ответственно подходить ко второму тайму, переламывать ход встречи, что они и сделали. По самоотдаче и настрою у ребят проблем нет. Ошибки есть, хотелось бы, чтобы мы их исправляли», — прокомментировал матч и.о. главного тренера «Факела» Игорь Пывин.
Но, к сожалению, победа уже не сможет изменить ситуацию в турнире. Напомним, после того, как воронежцы проиграли «Томи», они досрочно вылетели из ФНЛ.
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