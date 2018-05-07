Головин: в матче с «Арсеналом» всё сложилось в нашу пользу 

Полузащитник ЦСКА Александр Головин, забивший один из голов в ворота тульского «Арсенала», поделился впечатлениями от победы (6:0).
«Конечно, результат несколько неожиданный. Но всё сложилось в нашу пользу: забили быстрый гол, потом тоже использовали почти все ошибки соперника. По-настоящему порадовали наших болельщиков. Что касается «Арсенала», то не стал бы делать далеко идущих выводов по этому матчу. У всех команд бывают такие дни, когда ничего не получается. Все через это проходят.
Дебют Обухова в качестве вратаря «Арсенала»? Мы были с Игорем в юниорской сборной России, когда в 2013-м году выиграли чемпионат Европы. Отлично знаю этого голкипера и его возможности. Поверьте, у Игоря огромный потенциал. Да и вряд ли ему можно предъявить какие-либо претензии по какому-либо из голов в этом матче», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Галиной Козловой.