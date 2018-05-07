Головин: в матче с «Арсеналом» всё сложилось в нашу пользу

Полузащитник ЦСКА Александр Головин , забивший один из голов в ворота тульского «Арсенала», поделился впечатлениями от победы (6:0).

«Конечно, результат несколько неожиданный. Но всё сложилось в нашу пользу: забили быстрый гол, потом тоже использовали почти все ошибки соперника. По-настоящему порадовали наших болельщиков. Что касается «Арсенала», то не стал бы делать далеко идущих выводов по этому матчу. У всех команд бывают такие дни, когда ничего не получается. Все через это проходят.