Ещё
Головин: в матче с «Арсеналом» всё сложилось в нашу пользу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Головин: в матче с «Арсеналом» всё сложилось в нашу пользу 

Чемпионат.com 1 час назад
Полузащитник ЦСКА Александр Головин, забивший один из голов в ворота тульского «Арсенала», поделился впечатлениями от победы (6:0).
«Конечно, результат несколько неожиданный. Но всё сложилось в нашу пользу: забили быстрый гол, потом тоже использовали почти все ошибки соперника. По-настоящему порадовали наших болельщиков. Что касается «Арсенала», то не стал бы делать далеко идущих выводов по этому матчу. У всех команд бывают такие дни, когда ничего не получается. Все через это проходят.
Дебют Обухова в качестве вратаря «Арсенала»? Мы были с Игорем в юниорской сборной России, когда в 2013-м году выиграли чемпионат Европы. Отлично знаю этого голкипера и его возможности. Поверьте, у Игоря огромный потенциал. Да и вряд ли ему можно предъявить какие-либо претензии по какому-либо из голов в этом матче», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Галиной Козловой.
Чемпионат.com: последние новости
Голландец Дюмулен выиграл «разделку» на первом этапе «Джиро д'Италия» Хиггинс и Уильямс встретятся в финале чемпионата мира по снукеру в Шеффилде Хартли — о поражении 1:8: жаль Гудлевскиса, игроки Латвии бросили его одного
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Изменщицу» Медведеву гонят из России240
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера80
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой133
Роднина об уходе Медведевой: в группе Тутберидзе проблемы1
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки16
Видео
04:12
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
04:12
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой
Фигурное катание
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
00:14
«Изменщицу» Медведеву гонят из России
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:14
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение