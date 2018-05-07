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Минобороны показало «Терминатора»
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Минобороны показало «Терминатора» 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео с демонстрацией возможностей и огневой мощи новейшей боевой машины огневой поддержи «Терминатор».
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