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Средний игрок финалиста Кубка Франции заработает месячную зарплату Неймара за 85 лет
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Средний игрок финалиста Кубка Франции заработает месячную зарплату Неймара за 85 лет 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: Reuters
Французские СМИ сравнили финансовую составляющую клубов, которые примут участие в финальном матче Кубка Франции сезона-2017/18. По их данным, годовой бюджет «ПСЖ» составляет €540 млн, что в 270 раз больше, чем у соперника парижан «Ле-Эрбье», чей бюджет равен €2 млн, передает "Советский спорт".
По информации издания Get French Football, средняя зарплата футболиста из любительского клуба Франции составляет €2,5 тысяч в месяц, а у игрока «ПСЖ» — €700 тысяч. Кроме того, футболисту «Ле-Эрбье» понадобится 85 лет, чтобы получить месячную зарплату звезды «ПСЖ» Неймара.
"Ле-Эрбье" выступает в четвертом по силе дивизионе Франции.
Встреча за право завоевать Кубок Франции состоится 8 мая в 22:05 мск.
Ранее сообщалось, что нападающий «Коньяспора» Самюэль Это'О назвала форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе «вторым Лионелем Месси».
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