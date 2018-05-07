СМИ: Тренер «Хаддерсфилда» Вагнер может заменить Пюэля в «Лестере»

По сообщениям британских СМИ, новым главным тренером «Лестера», возможно, станет Давид Вагнер . В таком случае он заменит на этом посту Клода Пюэля

Текущим местом работы специалиста является «Хаддерсфилд». Команде осталось провести два матча в чемпионате, на данный момент она занимает 16-е место. При этом «Лестер», по данным The Times, расстанется с Пюэлем по окончании сезона.

46-летний тренер «Хаддерсфилда» пока отложил переговоры о новом контракте с нынешним клубом. При этом указано, что интерес к немцу также проявляет «Вест Хэм». «Лестер» занимает девятое место в чемпионате Англии.