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Кубок Восточной Сибири по кикбоксингу пройдет во Дворце спорта «Труд» в Иркутске
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Кубок Восточной Сибири по кикбоксингу пройдет во Дворце спорта «Труд» в Иркутске 

Советский спорт 27 минут назад
В Иркутске во Дворце спорта «Труд» 8 и 9 мая пройдет Кубок Восточной Сибири по кикбоксингу, в котором примут участие около 300 спортсменов.
Предварительные заявки на участие подали представители различных городов Иркутской области, республики Бурятия и Забайкальского края.
От Приангарья в Кубке Восточной Сибири по кикбоксингу примут участие сильнейшие спортсмены из Иркутска, Ангарска, Братска, Тулуна, Зимы, Вихоревки, Усть-Илимска, Усолья-Сибирского, поселка
Соревнования проводятся в различных возрастных категориях в следующих разделах: «фулл-контакт», «фулл-контакт с лоу-киком», «К-1», «лайт-контакт», «кик-лайт».
Соревнования проводятся в личном зачете в целях увековечивания памяти сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебного долга; приобщения детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом; повышения уровня спортивного мастерства кикбоксеров; формирования сборной команды Иркутской области для участия во всероссийских соревнованиях.
Торжественное открытие Кубка Восточной Сибири по кикбоксингу состоится в 14 часов 8 мая. Согласно программе соревнований, предварительные поединки будут проходить 8 мая с 11 до 14 и с 14.3 до 21.00. 9 мая с 11 до 18 часов состоятся полуфинальные и финальные поединки, затем награждение победителей и призеров.
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