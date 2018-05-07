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Инженер модифицировал дрон для спасения щенка из канавы
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Инженер модифицировал дрон для спасения щенка из канавы 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Радж прогуливался утром в Нью-Дели, когда вдруг услышал, как кто-то скулит, и отследил источник звука — им был щенок, застрявший в канаве между двух дорог. Как рассказал инженер порталу The Verge, местные жители сообщили, что слышали «плач» животного на протяжении двух дней. Однако, по словам Раджа, «человек не смог бы спасти щенка, не подвергая опасности свою жизнь».
Тогда инженер решил попробовать спасти щенка при помощи дрона, к конструированию которого он приступил немедленно. Радж присоединил к шестироторному аппарату роботизированную руку. Дрон был изготовлен в лаборатории, находящейся в городе Лакхнау, еще два года назад, а роборука была создана специально для спасательной операции — инженер оснастил ее датчикам, отслеживающими сердцебиение и дыхание, чтобы устройство случайно не сжало собаку слишком сильно.
Когда дрон был готов, Радж вернулся к канаве и — успешно провел спасательную операцию. Кроме того, инженер решил взять щенка к себе домой.
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