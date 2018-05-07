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«Кардифф» готов отдать 12,5 миллионов фунтов за Рондона
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«Кардифф» готов отдать 12,5 миллионов фунтов за Рондона 

Спорт-Экспресс 55 минут назад
Новичок английской премьер-лиги «Кардифф» проявляет интерес к форварду «Вест Бромвича» Саломону Рондону. Валлийский клуб готов заплатить за венесуэльского форварда 12,5 миллионов фунтов.
Как сообщает The Sun, нападающий является главной трансферной целью наставника команды Нила Уорнока. Отметим, что нынешний клуб футболиста на данный момент продолжает борьбу за выживание в премьер-лиге. За тур до окончания команда с 31 очком занимает 19-е место.
В текущем сезоне 28-летний игрок провел 35 матчей за «Вест Бромвич» в чемпионате Англии и забил семь мячей при трех голевых передачах. Ранее он выступал в чемпионате России за «Рубин» и "Зенит".
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