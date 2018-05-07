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Конте: «Еще месяц назад никто и не мог подумать, что будем бороться за место в зоне ЛЧ»
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Конте: «Еще месяц назад никто и не мог подумать, что будем бороться за место в зоне ЛЧ» 

Soccer News 52 минуты назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу над «Ливерпулем» (1:0) в матче 37-го тура АПЛ.
По словам наставника, его команда все еще надеется попасть в зону Лиги Чемпионов.
"Ещё месяц назад мы и представить не могли, что будем вновь сражаться за место в Лиге чемпионов, но теперь у нас есть все надежды на его завоевание. На протяжении четырёх подряд матчей мы набирали строго по три очка, в то время как наши ближайшие конкуренты несли потери.
Наше будущее при этом по-прежнему не в наших руках, но мы должны продолжать побеждать, чтобы оказывать психологическое давление на соперников, располагающихся выше нас в таблице", — сказал он.
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