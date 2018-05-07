Народная любовь. Когда футбольные стадионы в России начнут окупаться

В ноябре 2017-го года на главном стадионе страны — в реконструированных Лужниках — был аншлаг. Россия играла против Аргентины. На поле вышел, возможно, лучший футболист в истории Лионель Месси . Минимальное поражение от одного из фаворитов предстоящего Чемпионата мира, конечно, не было поводом для расстройства, и в хорошем настроении зрители собирались домой. Но тут возникла проблема. Обладателям билетов подешевле пришлось подождать. Минут 40, а то и больше. При почти нулевой температуре.

Скандал выплеснулся из чаши стадиона и вышел на уровень федеральных новостей только потому, что скоро чемпионат мира, а матч объявили генеральным тестом для обновленной арены. Ну, и потому что среди обладателей недорогих билетов оказались известные люди с раскрученными соцсетями. А для тех, кто ходит в России на футбол постоянно, ничего нового не произошло. Поход на футбол у нас в стране — это разновидность экстремального досуга. Причем как для болельщиков, так и для владельцев стадиона и города в целом. Кардинально изменить ситуацию может внедрение технологий «умного» стадиона. Smart-арены вполне успешно конкурируют с телевизионными трансляциями. Аудитория получает эффект присутствия, а вместе с ним — почти такой же уровень комфорта, как сидя дома или в спорт-баре перед телевизионным экраном.

Простой факт: средняя посещаемость матчей Бундеслиги (элитного футбольного дивизиона Германии) почти в четыре раза больше аналогичного показателя Российской футбольной премьер-лиги. Однако без применения «умных» технологий, которые обеспечивают комфорт болельщикам, главный клуб Германии, самая титулованная и самая богатая мюнхенская «Бавария» не собирала бы на своей «Альянц Арене» вместительностью 70 тысяч неизменные аншлаги — даже на проходных играх! Давайте посмотрим почему?

Стадион будущего

Во-первых, сюда легко попасть и так же легко отсюда выбраться. Smart-система «Альянц Арены» буквально «ведет» болельщика из дома на футбол. С помощью мобильного приложения поклонник «Баварии» получает информацию о дорожной ситуации и оптимальных маршрутах к арене в данную минуту. Более того, пуш-уведомления помогают посетителю стадиона избежать заторов уже непосредственно на территории стадиона.

Во-вторых, на «Альянц Арене» удобно не только смотреть футбол, но и тратить деньги. Увеличение продаж еды, напитков и сувенирной продукции — одна из важных задач «умного» стадиона. И тут снова помогает мобильное приложение. С его помощью болельщики делают заказы как в кафе, так и в магазине атрибутики. Система отслеживает события матча, хэштеги в соцсетях и, анализируя популярность того или иного футболиста в текущий момент, предлагает приобрести соответствующий сувенир по специальной цене. Естественно, если Роберт Левандовски забивает очередной гол, болельщик «Баварии» тут же получит на телефон предложение выгодно купить футболку с номером и фамилией главного бомбардира команды.

В случае, если ожидание затягивается, болельщикам предлагают варианты как с интересом провести «дополнительное» время на стадионе. Это может быть посещение магазина, кафе или передвижного пункта питания (в периоды задержки выхода со стадиона работает скидочная программа) или просмотр послематчевой пресс-конференции тренеров. Кроме того, мобильное приложение учитывает историю активности болельщика и делает персонифицированные предложения.

В итоге доходы «Баварии» от эксплуатации стадиона, на строительство которого был взят кредит на 25 лет, составляют более 100 млн евро в год, или примерно пятая часть годового оборота клуба. Колоссальный коммерческий успех 27-кратного чемпиона Германии позволил рассчитаться по 25-летним кредитным обязательствам на 16 лет раньше, о чём с гордостью заявил генеральный директор «Баварии», в прошлом знаменитый футболист Карл-Хайнц Румменигге.

Оценить «умные» технологии можно и на другом немецком семидесятитысячнике — SAP Arena в Мангейме. Это спортивное сооружение вошло в историю боями чемпиона мира по боксу Владимира Кличко и матчами Чемпионата мира по хоккею 2010 года. Установленные там smart-технологии также анализируют различные данные (погода, билеты, места на парковке, заполняемость арены) и помогают оперативно реагировать на внештатные ситуации и отвечать потребностям аудитории мероприятий. Так, при высокой вероятности осадков болельщикам предлагается приобрести дождевики и зонты. Между тем всю IT-систему SAP Arena обслуживает всего 2 человека!

Не стоит забывать и о сервисной составляющей, потому что болельщики — это те же клиенты, и с развитием технологий они становятся все требовательней. Один из стадионов Чемпионата мира 2014 года, который проходил в Бразилии, оборудован турникетами, фиксирующими посещение болельщиками санузлов. При прохождении определенного количества людей персоналу поступал сигнал к уборке туалетных комнат. Дозаторы мыла были подключены к интернету, что позволяло вовремя наполнять их заново.

Качественный сервис, который невозможно обеспечить для такого количества людей без использования новых технологий, — это не только повышение уровня доходов от проведения футбольных матчей и других мероприятий. Такой подход позволяет также сократить операционные расходы и повысить лояльность к спортивному сооружению в целом, которое может использоваться в том числе как площадка для шоу-бизнеса, торговли, проведения банкетов и конференций.

Стадион-сад Если говорить о посещаемости на матчах Российской футбольной премьер-лиги, то аншлаги тут случаются разве только на топовых матчах вроде «Спартак» — ЦСКА или «Спартак» — «Зенит» . Отличную среднюю заполняемость (под 80%) показывает домашний стадион «Зенита» — «Санкт-Петербург», на котором, кстати, будет сыгран один из матчей Чемпионата мира с участием сборной России. А вот, например, «Казань Арена», также входящая в список стадионов ЧМ2018, на играх национального первенства собирает лишь пятую часть возможной аудитории.

Если говорить о технологичности наших арен, то считается, что такие глобальные спортивные события, как Чемпионат мира по футболу, являются драйверами роста технологичности стадионов страны-хозяйки. В частности, 12 арен, которые были построены либо реконструированы к ЧМ2018 в России, оснащены современной серверной и телекоммуникационной структурой, на базе которой можно будет реализовывать современные «умные» решения. Во многом это, конечно, обусловлено жесткими требованиями FIFA в преддверии ЧМ2018. Однако радует, что вкладывают средства в «умные» стадионы и частные инвесторы.

Как известно, стадион в Краснодаре, построенный бизнесменом и владельцем ФК «Краснодар» Сергеем Галицким , который обошелся ему примерно в 20 млрд рублей, не примет матчи Чемпионата мира 2018. У него недостаточная вместительность. Однако именно краснодарская 30-тысячная арена считается самой технологичной в России.

Ее главная «фишка» — совмещение качественного интернета, который доступен в любой точке арены, и так называемой распределенной антенны, которая обеспечивает работу мобильных сетей при большом скоплении абонентов.

Кроме того, для стадиона было разработано мобильное приложение с широким функционалом: составы команд, статистика в онлайн-режиме, просмотр видео игры, различные уведомления. Приложение помогает в том числе в навигации и покупке еды и напитков.

Владельцы подумали также и о безопасности — на «Краснодаре» установлено 1000 камер, которые передают данные в ЦУС (Центр Управления Стадионом). Это позволяет идентифицировать нарушителей правопорядка или выявить потенциально опасных посетителей.

Однако такой важный момент как, например, транспортные и людские потоки в дни матча, судя по всему, не был учтен, и пока у «Краснодара», со слов болельщиков, есть проблемы с маршрутизацией людских потоков.

Всем понятно, что на самом главном футбольном турнире на Земле проблем с посещаемостью быть не должно — в Россию могут приехать до 2 млн туристов. А вот как впоследствии заполнять арены, среди которых в том числе те, что были построены специально к мировому футбольному форуму? Заявленный в 2010 году бюджет строительства стадионов к ЧМ-2018 составлял 300 млрд рублей. Такие колоссальные инвестиции, безусловно, должны оправдывать себя еще многие десятилетия после окончания планетарного футбольного праздника.

Например, за счет интеграции стадионов в городскую среду и их дальнейшее использование не только как спортивного сооружения. Например, построенный специально к ЧМ2018 «Ростов-Арена», призван преобразить городскую среду на левом берегу Дона. Территория рядом со стадионом превратится в пешеходный бульвар и пляж, включающий спортивную зону и зону тихого отдыха. На территории парка, который разобьют вокруг «Ростов-Арены», запланировано установить тренажеры и столы для пинг-понга, построить волейбольные и баскетбольные площадки и теннисные корты.

Такие примеры интеграции наряду с использованием новейших технологий как раз и помогут в дальнейшем привлечь к стадионам инвесторов и создать площадки, которые будут способны обслуживать разнонаправленные интересы футбольного клуба, его болельщиков, представителей бизнеса и городских властей.

Сергей Галицкий Рейтинг Forbes : №28 Состояние: $4000млн

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