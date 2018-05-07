Ещё
Хартли — о поражении 1:8: жаль Гудлевскиса, игроки Латвии бросили его одного
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хартли — о поражении 1:8: жаль Гудлевскиса, игроки Латвии бросили его одного 

Чемпионат.com 50 минут назад
Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли прокомментировал поражение от Финляндии (1:8) во втором туре группового этапа ЧМ в Дании.
«Соперник преподал нам ценный урок. Финны играли гораздо техничнее и быстрее нас. Неверные решения, принятые нашими игроками по ходу матча, и грубые ошибки привели к разгрому. Против таких игроков, как Терявяйнен, Рантанен, Гранлунд и Капанен, нельзя так ошибаться. Хорошо хоть, что удалось избежать ненужных травм. Это единственный плюс, который я сейчас вижу. Теперь надо поскорее забыть этот матч и готовиться к завтрашней тренировке.
Мне жаль Гудлевскиса — сегодня мы бросили его одного. Некоторые хоккеисты должны были сыграть лучше. Во время матча о замене вратаря не думал. Конечно, я мог его заменить, но чувствовал, что лучше оставить его в игре. Он — настоящий боец. После матча я подошёл к нему и сказал, что он не виноват в случившемся.
У Карсумса и Джериньша были проблемы со здоровьем, поэтому решили дать им отдых и чаще выпускать на площадку молодых игроков — Разгалса, Евпалова и Букартса, чтобы они могли сравнить себя со звёздами НХЛ. Они получили очень ценный опыт, однако выводы после этой игры нужно делать всей команде», — цитирует Хартли delfi.lv.
Чемпионат.com: последние новости
Харвик выиграл гонку NASCAR в Довере Головин: в матче с «Арсеналом» всё сложилось в нашу пользу «Оренбург» вернулся в российскую Премьер-Лигу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Изменщицу» Медведеву гонят из России240
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера80
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой133
Роднина об уходе Медведевой: в группе Тутберидзе проблемы1
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки16
Видео
04:12
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
04:12
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой
Фигурное катание
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
00:14
«Изменщицу» Медведеву гонят из России
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:14
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение