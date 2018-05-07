Куряне сняли клип в поддержку «Авангарда» и рассказали Юрию Дудю о содержимом синего гаража

Ролик с кавер-версией песни Льва Лещенко «Соловьиная роща» уже набрал около 200 тысяч просмотров

Ранее популярный журналист и видеоблогер Юрий Дудь записал ролик о курской команде, где рассказал о шуточных фактах, в том числе синем гараже. По словам Дудя, сооружение много лет стоит рядом со стадионом и никто не знает что там.

Куряне решили одним видео убить сразу двух зайцев: поддержать своих и прояснить ситуацию с гаражом. В результате получилась рок-версия известного хита «Соловьиная роща» под названием «Без победы не вернёмся». В создании композиции и видеоклипа активное участие принимали юмористы «Лиги КВН Соловьиного края», местная группа Eddie BUben, студенты ЮЗГУ и школьники.