Куряне сняли клип в поддержку «Авангарда» и рассказали Юрию Дудю о содержимом синего гаража 

Ролик с кавер-версией песни Льва Лещенко «Соловьиная роща» уже набрал около 200 тысяч просмотров
Ранее популярный журналист и видеоблогер Юрий Дудь записал ролик о курской команде, где рассказал о шуточных фактах, в том числе синем гараже. По словам Дудя, сооружение много лет стоит рядом со стадионом и никто не знает что там.
Куряне решили одним видео убить сразу двух зайцев: поддержать своих и прояснить ситуацию с гаражом. В результате получилась рок-версия известного хита «Соловьиная роща» под названием «Без победы не вернёмся». В создании композиции и видеоклипа активное участие принимали юмористы «Лиги КВН Соловьиного края», местная группа Eddie BUben, студенты ЮЗГУ и школьники.
Ролик разместили в официальной группе курского «Авангарда» во «Вконтакте» и он пришёлся болельщикам по вкусу. Чуть позже клип появился на спортивном портале Sports.ru, главным редактором которого является Юрий Дудь, с заголовком: «Курский „Авангард“ представил видеоклип, посвящённый финалу Кубка России. В главной роли Юрий Дудь». Сам блогер ретвитнул ссылку на видео в личном аккаунте в «Твиттере» и прокомментировал его так «Про „в главной роли“ — не правда, а так: Курск — крутой!»