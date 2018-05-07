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Чанов: «Обухов отражал сложные удары, не его вина в счёте 0:6»
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Чанов: «Обухов отражал сложные удары, не его вина в счёте 0:6» 

Евро-футбол.Ру 45 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Известный в прошлом голкипер Вячеслав Чанов высказал мнение о дебюте Игоря Обухова за тульский «Арсенал» в матче с ЦСКА.
— Ставить на парне крест нельзя. Прошу его поддержать. Это его первая игра в Премьер-лиге, и не сказал бы, что в крупном поражении его вина. Он отражал сложные удары. Даже Лев Яшин неудачно начинал и раз пропустил издалека. В своем дебютном матче в донецком «Шахтёре» я проиграл 1:4. Мы поможем Обухову пережить не совсем удачное начало.
Встреча 29-го тура РФПЛ закончилась победой «армейцев» со счетом 6:0.
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