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Попов: «Зениту» нужно ориентироваться на «Милан» и назначить тренером своего человека"
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Попов: «Зениту» нужно ориентироваться на «Милан» и назначить тренером своего человека" 

Евро-футбол.Ру 45 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-футболист сборной России Денис Попов поделился мнением об игре "Зенита" в текущем сезоне.
"Даже Моуринью и Гвардиола не гарантируют питерцам успеха. Ну вот, вы говорите, Гвардиола. А его «Манчестер Сити», тратящий огромную кучу денег, не доходит до полуфинала Лиги чемпионов. И вы думаете, что у него обязательно получится в Питере? Напомню, что «Зенит» обычно испытывает проблемы с иностранными тренерами. Спаллетти тоже начинал хорошо, а потом что-то пошло не так.
Лично я бы ориентировался на «Милан», назначивший главным тренером своего человека — Дженнаро Гаттузо. Он начал мотивировать и поднимать команду за мешок сухарей. На мой взгляд, «Зениту» было бы логично пойти по этому же пути и назначить вместо Манчини Семака, Симутенкова или Радимова. Вряд ли они с таким составом не смогли бы удержать команду на том месте, которое есть у «сине-бело-голубых» на сегодняшний день", — сказал Попов.
За тур до завершения чемпионата «Зенит» занимает 5 позицию в таблице РФПЛ.
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