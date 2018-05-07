Американка рассказала о долгой борьбе с большим тараканом в своем ухе

Жительница американского штата Флорида Кэти Холли (Katie Holley) рассказала о таракане, который жил у нее в ухе. Об этом пишет издание Daily Mirror.

Американка утверждает, что в апреле проснулась от странного ощущения. Сначала ей показалось, что кто-то положил ей в ухо кусочек льда. Холли попыталась почистить ухо ватной палочкой и заметила, что к ней что-то прилипло. «Через пару секунд я осознала: это же ноги. Ноги! Ноги, которые могли принадлежать только отважному марципановому таракану, отправившемуся в путешествие по моему слуховому проходу», — вспоминает она.

Супруг женщины, присоединившийся к ней в ванной комнате, подтвердил ее подозрения. Они предприняли попытку достать насекомое пинцетом, но ничего не добились. После этого Холли обратилась к врачу, и тот извлек из ее уха три фрагмента таракана. «Предсмертные судороги таракана, засевшего в очень чувствительной части тела, не сравнить ни с чем, что я могла бы адекватно описать», — говорит женщина.

Спустя девять дней ей пришлось вернуться в больницу с новыми жалобами. На этот раз врач вытащил из ее уха шесть фрагментов насекомого, которые не заметил во время первого обращения. Чтобы убедиться, что с тараканом покончено, он направил женщину к отоларингологу.

После осмотра специалист сообщил ей, что в ее наружном слуховом проходе по-прежнему остаются инородные тела. «Вооружившись инструментом, напоминающим очень большие ножницы, он добыл оттуда целую голову и верхнюю часть туловища таракана, еще несколько ног и усики», — рассказывает Холли. По словам отоларинголога, в ее случае нет ничего особенного: она стала вторым пациентом с насекомым в ухе, который обратился к нему в тот день.

Марципановые тараканы (Eurycotis floridana) распространены на юго-востоке США. Средняя длина составляет три-четыре сантиметра. При опасности выделяют вещество с сильным неприятным запахом и брызгают им на расстояние до одного метра.

В 2017 году сообщалось, что из уха жителя китайского города Гуанчжоу, провинция Гуандун, извлекли живую ящерицу. Мужчина утверждает, что его разбудили неприятные ощущения в ухе. Он чувствовал, что внутри головы кто-то ползает, и предположил, что во время сна в ухо забрался таракан, однако при осмотре врач обнаружил там живого геккона.