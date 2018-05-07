В США врачи пытались вытащить таракана из уха женщины в течение 9 дней

Девять дней кошмара пришлось пережить жительнице штата Флориды — столько времени потребовалось врачам для того, чтобы удалить из ее уха таракана, который заполз туда, когда она спала, сообщает агентство The Star Online.

29-летняя Кэти Холли работает менеджером по продажам и маркетингу в городе Мельбурн, расположенном на восточном побережье штата, и проживает во Флориде с 1995 года. Она проснулась от неприятных ощущений в ухе. Почистив уши ватным тампоном, девушка обнаружила маленькие, темно-коричневые кусочки, похожие на лапы насекомого.

Вместе со своим мужем она бросилась в больницу, где врачам потребовалось 20 минут, чтобы убить и удалить насекомое. Врач удалил три куска «пришельца», но это еще не был конец испытаний. Большая часть мертвого таракана осталась в ее ушном канале, и только через девять дней врачи смогли полностью удалить насекомое из ее уха.

"Мой врач продолжил снова промывать мое ухо. В итоге она вытащила еще шесть кусочков таракана", — призналась Холи.

О своих мучениях девушка написала статью для журнала Self Magazine, заставив десятки тысяч американцев озаботиться вопросом, должны ли они спать в берушах.

Издание приводит другие примеры живых объектов, которые, попадали в уши, нос и другие части тела людей.

Женщина в индийском городе Ченнаи прошла 12-часовое испытание по извлечению таракана, который забился в ее носовой проход. 42-летняя жительница штата сообщила врачам о возникновении жжения и необъяснимой боли в носу и глазах.

"Было ощущение покалывания, ползания внутри. Как бы он ни двигался, это вызывало у меня жжение в моих глазах", — цитирует ее слова The Times of India.

Таракан цеплялся за ее носовую ткань, даже когда насекомое вынимали оттуда с помощью всасывающего аппарата. Потребовалось 45 минут, чтобы врачи удалили живого таракана из ее носа.

Некоторые люди так любят своих питомцев, что позволяют им все. Для одной девушки в Портленде в штате Орегон игры с любимым питоном, застрявшим в ее ушной раковине, едва не закончились трагически. К счастью, спасатели, приехавшие по экстренному вызову, успели ей помочь.

Девушка поехала в госпиталь с питоном в ухе. Врачам потребовалось сделать анестезию, чтобы вынуть змею из ушного прохода.

"Я не двигалась несколько часов, так как думала, что он собрался атаковать и пролезть в мою голову", — призналась 23-летняя любительница рептилий.