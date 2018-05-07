Мустафина пропустит оздоровительный сбор в Испании и сосредоточится на тренировках

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев /. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина , вернувшаяся в спорт после длительного перерыва, приняла решение не участвовать вместе с женской сборной России в десятидневном оздоровительном сборе на Мальорке. Как сообщила ТАСС старший тренер национальной команды Валентина Родионенко, спортсменка в эти дни намерена продолжать тренироваться, чтобы к главным стартам сезона подойти в наилучшей форме.

Женская сборная России по спортивной гимнастике в понедельник отправится на сбор на Мальорку, который продлится до 16 мая.

"У Мустафиной есть индивидуальный план подготовки, и восстановительно-оздоровительный сбор в Испании в него не вписывается, — сказала Родионенко. — О том, что Алия не едет с командой в Испанию, было заранее оговорено. Она все это время будет продолжать тренироваться на базе «Озеро Круглое» и в Пензе, чтобы быстрее набрать форму".

Чемпионат России в Казани, который завершился 22 апреля, стал для 23-летней гимнастки первым турниром после длительного перерыва, связанного с рождением ребенка. В столице Татарстана Мустафина выиграла золото в командном первенстве и заняла четвертое место в личном многоборье. Первым международным стартом для спортсменки в этом сезоне будет этап Кубка мира в хорватском Осиеке, который пройдет с 24 по 27 мая.