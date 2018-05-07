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Мустафина пропустит сборы национальной команды России в Испании
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Мустафина пропустит сборы национальной команды России в Испании 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина после длительного перерыва в спортивной карьере не будет участвовать в оздоровительных мероприятиях сборной России на Мальорке, сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко. Ее слова приводит ТАСС.
"У Мустафиной есть индивидуальный план подготовки, и восстановительно-оздоровительный сбор в Испании в него не вписывается, она все это время будет продолжать тренироваться на базе «Озеро Круглое» и в Пензе, чтобы быстрее набрать форму", — заявил специалист.
Завершившийся 22 апреля чемпионат России в Казани стал для 23-летней Мустафиной первым крупным турниром после рождением ребенка.
На этих соревнованиях Мустафина выиграла золотую медаль в командном первенстве и вошла в пятерку сильнейших в личном многоборье.
Этап Кубка мира в хорватском Осиеке станет для олимпийской чемпионки первым международным стартом в сезоне. Турнир пройдет с 24 по 27 мая.
Ранее сообщалось, что Мустафина не вошла в тройку призеров в многоборье на чемпионате России.
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