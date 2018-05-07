Команда «Сталкер» из Баранчинской средней школы примет участие во Всероссийской военно-спортивной игре «Победа»

Областной финал военно-патриотической игры «Зарница» прошел на базе детского оздоровительного лагеря «Исетские зори» в Каменском районе. В этом году соревнования были посвящены 75-й годовщине формирования Уральского Добровольческого танкового корпуса.

Участники финала — 270 ребят из патриотических отрядов образовательных учреждений и военно-патриотических клубов, представлявших 16 муниципалитетов региона, соревновались в конкурсах по строевой подготовке, истории вооруженных сил России и боевого пути Уральского Добровольческого танкового корпуса. Двадцать отрядов сразились в испытаниях по физической подготовке, лазерному биатлону, конкурсе видеороликов на военную и патриотическую тематику.

По итогам соревнований команда «Сталкер» из Баранчинской средней школы № 20 — победитель старшей группы областного финала примет участие во Всероссийской военно-спортивной игре «Победа».

Отметим также победителей и призеров в других группах. В средней возрастной группе ими стали: команда «Отважные», средней школы № 13 р.п.г.т. Дружинино, команда «Альфа» из екатеринбургской школы № 167 и «Ребята удачи» из шалинской средней школы № 45. Второе и третье место в старшей возрастной группе заняли команды «9 рота» (школа № 9, Ирбит) и «Надежда России» (школа № 167, Екатеринбург). Среди специализированных классов и военно-патриотических клубов победу одержали команды: «Лидер» (школа № 16, с. Кочневское), «Патриот» (школа № 18, Полевской) и «Рубеж» из зайковской школы Ирбитского района.

Примечательно, что за выход в финал ребятам пришлось побороться. Этой весной в Екатеринбурге и управленческих округах Свердловской области прошли окружные финалы игры «Зарница», в которых приняло участие почти две тысячи человек — 141 команда из 53 городов и районов области.

Реализует проект «Областная военно-патриотическая игра „Зарница“ уже пятнадцатый год подряд Свердловская областная общественная молодежная организация Ассоциация патриотических отрядов „Возвращение“ при поддержке департамента молодежной политики Свердловской области и Фонда президентских грантов.