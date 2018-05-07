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В лесном массиве Малино пройдут соревнования по спортивному ориентированию
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В лесном массиве Малино пройдут соревнования по спортивному ориентированию 

Старое Крюково 32 минуты назад
Фото: Старое Крюково
В субботу, 12 мая, любители туризма и спорта из района Старое Крюково смогут попробовать свои силы в окружных соревнованиях по спортивному ориентированию.
Состязания состоятся в лесном массиве Малино в 11.00. Участники стартуют в 200 метрах от остановки автобуса № 21 «Платформа Малино». Им надо будет, используя карту и компас, пройти контрольные пункты, расположенные на местности.
Вид соревнований — «Выбор», дистанция — до 6 км, отметка на контрольном пункте компостером в таблице на карте.
Для участия в соревнованиях необходимо до 10 мая предварительно зарегистрироваться на сайте Сообщества любителей туризма и спорта в Зеленограде и получить карту.
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