В лесном массиве Малино пройдут соревнования по спортивному ориентированию

В субботу, 12 мая, любители туризма и спорта из района Старое Крюково смогут попробовать свои силы в окружных соревнованиях по спортивному ориентированию.

Состязания состоятся в лесном массиве Малино в 11.00. Участники стартуют в 200 метрах от остановки автобуса № 21 «Платформа Малино». Им надо будет, используя карту и компас, пройти контрольные пункты, расположенные на местности.

Вид соревнований — «Выбор», дистанция — до 6 км, отметка на контрольном пункте компостером в таблице на карте.

Для участия в соревнованиях необходимо до 10 мая предварительно зарегистрироваться на сайте Сообщества любителей туризма и спорта в Зеленограде и получить карту.