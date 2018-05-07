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Дарья Веретенина заняла первое место на первенстве России по скалолазанию в боулдеринге
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Дарья Веретенина заняла первое место на первенстве России по скалолазанию в боулдеринге 

Советский спорт 29 минут назад
Ангарская спортсменка Дарья Веретенина заняла первое место на первенстве России по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг» среди девушек 16-17лет. Соревнования проходили с 30 апреля по 7 мая в Красноярске.
Дарья Веретенина также стала четвертой в дисциплине «трудность». По итогам соревнований она вошла в состав сборной команды России в двухдисциплинах для участия в первенстве мира по скалолазанию, которое в августе состоится в Москве.
Дарья Веретенина является воспитанницей областной спортивной школы «Спарта». Ее тренерами являются Денис и Екатерина Веретенины.
«С 24 по 28 мая Дарья Веретенина, Варвара Бут и Кирилл Белянкин будут принимать участие в первенстве Европы по скалолазанию в дисциплине «трудность» в Австрии. После этих соревнований станет понятно прошел ли  отбор Кирилл Белянкин на первенство мира. Затем мы планируем провести учебно-тренировочные сборы в Европе», — отметила Екатерина Веретенина.
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