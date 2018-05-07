Омичи отправляются за медалями

Дюжина спортсменов представит Омскую область на чемпионате России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования будут проходить в многофункциональном Дворце водных видов спорта в подмосковной Рузе.

Вместе с пловцами в Подмосковье отправятся и их наставники — Валентина Симонова, Татьяна Бакшеева и Олеся Александрова.

Дзюдоист Максим Гусаков также отправится в Подмосковье — в Зеленоград. Там с 11 по 14 мая будет проходить чемпионат страны по спорту глухих (дзюдо). Омич является многократным чемпионом страны и в этот раз наверняка постарается взять очередное «золото».