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Омичи отправляются за медалями
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Омичи отправляются за медалями 

Советский спорт 25 минут назад
Дюжина спортсменов представит Омскую область на чемпионате России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования будут проходить в многофункциональном Дворце водных видов спорта в подмосковной Рузе.
Их участниками станут сильнейшие пловцы со всей страны. В составе команды Омской области выступят чемпион альтернативных паралимпийских игр Александр Макаров, а также Игорь Столярский, Вероника Медчаинова, Константин Голованов, Мария Пушилина, Вероника Фомичёва, Елизавета Сидоренко, Максим Давыдов, Матвей Митюгин, Елена Короткевич, Алина Симонова и Иван Фёдоров.
Вместе с пловцами в Подмосковье отправятся и их наставники — Валентина Симонова, Татьяна Бакшеева и Олеся Александрова.
Дзюдоист Максим Гусаков также отправится в Подмосковье — в Зеленоград. Там с 11 по 14 мая будет проходить чемпионат страны по спорту глухих (дзюдо). Омич является многократным чемпионом страны и в этот раз наверняка постарается взять очередное «золото».
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