«Полный контакт» Кайрата Нурмаганбетова

В Ульяновске завершился чемпионат и первенство России по кикбоксингу в дисциплине «фулл-контакт». В турнире приняли участие более 180 спортсменов из 30-ти регионов России.

Омскую область представляли шесть спортсменов, среди которых значился мастер спорта международного класса, чемпион мира-2015, обладатель Кубка мира-2017 Кайрат Нурмаганбетов.

Омский боец, который в 2016 году был признан лучшим спортсменом региона, получив спортивную премию Губернатора Омской области «Доблесть», подтвердил свой высокий класс на нынешнем чемпионате России, выиграв золотую медаль.

Также до главной медали, но уже в первенстве России, добрался Данил Бережнов. Среди молодых спортсменов России отличились еще два омича: Алина Фадина выиграла «серебро», а Иван Скотынянский — «бронзу».