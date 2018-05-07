Ещё
Начо: «Если VAR поможет в спорных ситуациях — это будет здорово»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Начо: «Если VAR поможет в спорных ситуациях — это будет здорово» 

Спорт-Экспресс 20 минут назад
Защитник "Реала" Начо после матча с «Барселоной» в чемпионате Испании (1:1) высказал мнение о возможности использования видеоповторов судьями в Ла Лиге.
"Барселона" прошла весь путь в ла лиге без поражений, и это был идеальный день, чтобы обыграть их. Но они хорошо справились с ситуацией, когда остались в меньшинстве, — цитирует игрока официальный сайт «Реала». — В целом это была хорошая игра. Мы немного разочарованы. Важно, что мы играли хорошо, что имели шанс победить. Надеюсь, что у Криштиану Роналду только ушиб, и он вскоре вернется на поле.
Судьи? Мы не хотим говорить о них. Иногда они принимают решения в вашу пользу, иногда нет. Сегодня были моменты, когда они могли быть более благосклонны к нам. В целом мы довольны и можем забыть про судей. Если VAR будет полезным в таких ситуациях — это отлично. Любая помощь — это хорошо, если это не ставит матч под угрозу, не замедляет его.
На данный момент в чемионате Испании VAR не используется.
Спорт-Экспресс: последние новости
Софьян Ханни: "Я примерно понимаю, какие передачи любит Промес" "Кардифф" готов отдать 12,5 миллионов фунтов за Рондона Эрнесто Вальверде: "Удивлен, что Серхи Роберто ударил Марселу"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Изменщицу» Медведеву гонят из России239
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера80
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой133
Роднина об уходе Медведевой: в группе Тутберидзе проблемы1
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки16
Видео
04:12
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
04:12
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой
Фигурное катание
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
00:14
«Изменщицу» Медведеву гонят из России
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:14
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение