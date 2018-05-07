Начо: «Если VAR поможет в спорных ситуациях — это будет здорово»

Защитник "Реала" Начо после матча с «Барселоной» в чемпионате Испании (1:1) высказал мнение о возможности использования видеоповторов судьями в Ла Лиге.

"Барселона" прошла весь путь в ла лиге без поражений, и это был идеальный день, чтобы обыграть их. Но они хорошо справились с ситуацией, когда остались в меньшинстве, — цитирует игрока официальный сайт «Реала». — В целом это была хорошая игра. Мы немного разочарованы. Важно, что мы играли хорошо, что имели шанс победить. Надеюсь, что у Криштиану Роналду только ушиб, и он вскоре вернется на поле.

Судьи? Мы не хотим говорить о них. Иногда они принимают решения в вашу пользу, иногда нет. Сегодня были моменты, когда они могли быть более благосклонны к нам. В целом мы довольны и можем забыть про судей. Если VAR будет полезным в таких ситуациях — это отлично. Любая помощь — это хорошо, если это не ставит матч под угрозу, не замедляет его.

На данный момент в чемионате Испании VAR не используется.