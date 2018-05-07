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Джеррард положил глаз на игрока «Ливерпуля»
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Джеррард положил глаз на игрока «Ливерпуля» 

News.ru 17 минут назад
Стивен Джеррард, недавно вступивший на должность главного тренера шотландского футбольного клуба «Рейнджерс» хотел бы пригласить в свою команду форварда английского «Ливерпуля» Доминика Соланке, пишет The Sun.
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