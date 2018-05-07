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Прогулка по столице Урала
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Прогулка по столице Урала 

РИА Новости 13 минут назад
Фото: РИА Новости
В Екатеринбурге пройдут четыре футбольных матча. Куда сходить и что посмотреть в городе болельщикам — в фотоленте Ria.ru.
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