Отборочный этап WorldSkills Russia впервые пройдет в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 8 мая — РИА Новости . Тюмень впервые примет отборочный этап VI национального чемпионата «Молодые профессионалы»; соревнования пройдут с 13 по 26 мая на площадке межрегионального центра компетенций и соберут более 120 участников из 68 регионов страны, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора Тюменской области.

"Соревнования в Тюмени состоятся по четырем компетенциям: «Медицинская оптика», «Эстетическая косметология», «Медицинский и социальный уход» и «Администрирование отеля». В последних трех компетенциях также выступят юниоры. Всего за выход в финал в своих компетенциях поборются 15 школьников", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что Тюменскую область в отборочном этапе представят три участницы, одержавшие победу на региональном чемпионате в компетенциях «Эстетическая косметология», «Медицинский и социальный уход» и «Администрирование отеля». Сейчас девушки проходят активную подготовку в расчете на попадание в российскую сборную.

По информации пресс-службы губернатора, отборочные соревнования проходят в разных субъектах России — Москве, Московской, Новгородской, Самарской, Свердловской, Ульяновской, Ярославской областях, Хабаровском крае и других регионах. Победители этих соревнований примут участие в Национальном чемпионате WorldSkills, который будет проходить в августе 2018 года в Южно-Сахалинске.

"Движение WorldSkills стремительно развивается на всей территории нашей страны и, конечно, в Тюменской области. Оно дает возможность каждому стать признанным профессионалом в своей отрасли", — сказал глава региона Владимир Якушев

Другие новости региона читайте здесь >>