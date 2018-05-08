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Отборочный этап WorldSkills Russia впервые пройдет в Тюмени
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Отборочный этап WorldSkills Russia впервые пройдет в Тюмени 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: ГТРК "Амур"
ТЮМЕНЬ, 8 мая — РИА Новости. Тюмень впервые примет отборочный этап VI национального чемпионата «Молодые профессионалы»; соревнования пройдут с 13 по 26 мая на площадке межрегионального центра компетенций и соберут более 120 участников из 68 регионов страны, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора Тюменской области.
"Соревнования в Тюмени состоятся по четырем компетенциям: «Медицинская оптика», «Эстетическая косметология», «Медицинский и социальный уход» и «Администрирование отеля». В последних трех компетенциях также выступят юниоры. Всего за выход в финал в своих компетенциях поборются 15 школьников", — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что Тюменскую область в отборочном этапе представят три участницы, одержавшие победу на региональном чемпионате в компетенциях «Эстетическая косметология», «Медицинский и социальный уход» и «Администрирование отеля». Сейчас девушки проходят активную подготовку в расчете на попадание в российскую сборную.
По информации пресс-службы губернатора, отборочные соревнования проходят в разных субъектах России — Москве, Московской, Новгородской, Самарской, Свердловской, Ульяновской, Ярославской областях, Хабаровском крае и других регионах. Победители этих соревнований примут участие в Национальном чемпионате WorldSkills, который будет проходить в августе 2018 года в Южно-Сахалинске.
"Движение WorldSkills стремительно развивается на всей территории нашей страны и, конечно, в Тюменской области. Оно дает возможность каждому стать признанным профессионалом в своей отрасли", — сказал глава региона Владимир Якушев.
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