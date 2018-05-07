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Тюмень впервые за свою историю принимает отборочный этап чемпионата WorldSkills Russia
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Тюмень впервые за свою историю принимает отборочный этап чемпионата WorldSkills Russia 

N24.ru 12 минут назад
Фото: N24.ru
В этом году впервые за историю Тюмени столица области примет отборочный этап VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — 2018.
Соревнования студентов пройдут с 13 по 26 мая, в них примут участие более 120 учащихся школ и студентов техникумов и колледжей из 68 регионов страны.
Отборочный этап Чемпионата пройдет по четырем компетенциям: «Медицинская оптика», «Эстетическая косметология», «Медицинский и социальный уход» и «Администрирование отеля». В последних трех компетенциях также выступят юниоры. Всего за выход в финал в своих компетенциях поборются 15 школьников.
Оценивать выполнение заданий будут сертифицированные и независимые эксперты из различных регионов России.
Как сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области, в ходе отборочного тура будут отобраны лучшие представители профессий (компетенций) в возрасте от 16 до 22 лет для участия в VI Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), которые войдут в Национальную сборную для участия в соревнованиях международного уровня. Национальный чемпионат пройдет в августе 2018 года в Южно-Сахалинске..
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