Жёны и подруги чемпионов России

Красавицы, ради которых «железнодорожники» ударно потрудились в уходящем сезоне.

«Локомотив» в третий раз в истории стал чемпионом России. Ждать победы пришлось долго — целых 14 лет. В такой ситуации даже самые оптимистично настроенные болельщики могут разувериться в любимой команде. Чтобы у футболистов не опускались руки, важна поддержка самых близких людей. Кто же вдохновлял футболистов «Локомотива» бороться до конца и выиграть чемпионский трофей? Смотрите.

Рафаэла Гилерме — жена голкипера Маринато Гилерме.

Франка — жена защитника Ведрана Чорлуки.

Лана — жена полузащитника Мацея Рыбуся.

Ванесса Джери — подруга нападающего Джефферсона Фарфана.

Санне Лопез — жена нападающего Антонио Эдера.

Это золото — и их тоже!