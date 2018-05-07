Жёны и подруги чемпионов России 

Красавицы, ради которых «железнодорожники» ударно потрудились в уходящем сезоне.
«Локомотив» в третий раз в истории стал чемпионом России. Ждать победы пришлось долго — целых 14 лет. В такой ситуации даже самые оптимистично настроенные болельщики могут разувериться в любимой команде. Чтобы у футболистов не опускались руки, важна поддержка самых близких людей. Кто же вдохновлял футболистов «Локомотива» бороться до конца и выиграть чемпионский трофей? Смотрите.
Рафаэла Гилерме — жена голкипера Маринато Гилерме.
Франка — жена защитника Ведрана Чорлуки.
Вероника — супруга защитника/хавбека Владислава Игнатьева.
Анастасия — жена защитника Виталия Денисова.
Ани Куртанидзе — жена защитника Соломона Кверквелии.
Анастасия Костенко — жена полузащитника Дмитрия Тарасова.
Екатерина — жена полузащитника Александра Коломейцева.
Лана — жена полузащитника Мацея Рыбуся.
Жена нападающего Ари — Наталья Грызлова.
Ванесса Джери — подруга нападающего Джефферсона Фарфана.
Санне Лопез — жена нападающего Антонио Эдера.
Это золото — и их тоже!