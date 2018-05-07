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От случайного зрителя до координатора волонтеров: путь Манаса Тлеккалиева
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От случайного зрителя до координатора волонтеров: путь Манаса Тлеккалиева 

РИА Новости 14 минут назад
Как перебороть себя, преодолеть коммуникационный барьер и завести друзей во всех городах России? По мнению Манаса Тлеккалиева, волонтера Чемпионата мира по футболу в России, ответ прост — надо стать добровольцем.
В свои 22 года Манас Тлеккалиев — опытный доброволец самарского центра социальных проектов. За его плечами волонтерство как на социальных, так и на спортивных мероприятиях. А совсем скоро он будет помогать в качестве волонтера на Чемпионате мира по футболу 2018.
Преодолеть себя
За пять лет Манас не только сделал стремительную карьеру волонтера, но и познакомился с огромным количеством единомышленников. И сегодня круг его знакомств расширяется почти ежедневно.
Но так было не всегда.
Пять лет назад молодой человек поступил в Самарский государственный университет путей сообщения. Уже тогда Манас записался в Самарскую региональную молодежную общественную организацию «Центр социальных проектов» и начал посещать городские мероприятия в качестве участника. На одном из таких событий он познакомился с волонтерами.
И именно эта встреча изменила жизнь первокурсника: уже через две недели Манас попробовал себя в роли добровольца.
Даже спустя несколько лет первый опыт для него остается одним из самых ярких воспоминаний.
"Это был городской фестиваль «Планета открытий». Поначалу мне было непросто общаться с большим количеством людей, но на первом же событии мне была поставлена интересная задача — быть игротехником на квесте со школьниками", — вспоминает Манас.
Он признается, что не все задачи давались легко. Но, как говорится, главное — втянуться. И у него это отлично вышло.
"Именно то первое мероприятие подарило много открытий: я узнал хороших людей и узнал себя", — делится молодой человек.
С этого момента началась насыщенная волонтерская жизнь: встречи, игры, новые знакомства. А в 2015 году Манас уже представлял Самару на параде Победы в Севастополе.
Мне, как и многим, небезразлична история нашей страны. Меня пригласили стать координатором акции «Волонтеры Победы», и я с радостью согласился", — рассказывает Манас о своих друзьях. От случайного зрителя до координатора волонтеров\: путь Манаса Тлеккалиева
Несколько советов
Первое и самое главное, что рекомендует Манас начинающим волонтерам, — не бояться общения.
"Сейчас, находясь в любом городе нашей страны, я могу связаться с друзьями и отправиться на прогулку. Разве это не здорово?" — делится он.
Волонтерская деятельность прокачивает и другие качества добровольца, например стрессоустойчивость. А она, как известно, приходит с опытом участия в крупных мероприятиях.
Для волонтера не менее важен настрой, ведь часто волонтеру приходится принимать решения быстро, когда на счету каждая минута.
"Надо постараться составить представление о предстоящих задачах, подготовиться к ним, чтобы в случае чего спокойно, с холодной головой принимать нужные решения".
И не менее важным Манас считает позитивный настрой и «почаще улыбаться».
Один за всех и все за одного
За несколько лет волонтерства Манас и его команда побывали в разных ситуациях. Случались и экстренные.
"Во время парада Победы на площади Куйбышева к нам обратилась женщина, вся в слезах. У нее пропал ребенок", — вспоминает Манас.
Найти малыша среди 25 тысяч участников парада — дело непростое.
Команда сработала четко. Несколько добровольцев остались с мамой, ведь женщина была в панике, остальные связались с коллегами на других участках и по цепочке передали описание ребенка: как выглядит, как зовут, сколько лет.
Через пять минут ребенка нашли.
"Мне было приятно, что мы справились с задачей за такое короткое время. Эта ситуация наглядно показала, насколько важна работа в команде", — делится Манас.
По его мнению, слаженная работа в команде — это навык, который волонтеры смогут продемонстрировать на ЧМ-2018. От случайного зрителя до координатора волонтеров\: путь Манаса Тлеккалиева
Исторический момент
Вся страна с нетерпением ждет старта ЧМ-2018. По мнению Манаса, мероприятие важно и для Самары, для его жителей.
"Немногие иностранцы знают про наш город, который внес в историю России немалый вклад. Взять только тот факт, что Самара была запасной столицей во время Великой Отечественной войны", — с гордостью заявил волонтер.
Как футбольный болельщик со стажем, Манас надеется, что мундиаль повлияет и на игру самарской команды «Крылья Советов».
"ЧМ-2018 — отличная возможность заявить о волонтерстве, ведь не зря 2018-й — Год волонтера. Верю, что волонтеры смогут проявить себя как ценные кадры для нашей страны", — добавил он.
Если у вас есть истории о спортивных волонтерах, присылайте их в нашу редакцию на электронную почту sn@rian.ru.
Беседовала Инна Мурга
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