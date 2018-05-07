Рождённый в Омске: первый заплыв «Эстафета Победы» прошел в бассейне «Альбатрос»

В создании новой традиции участвовали 73 человека, в том числе автор идеи — рекордсмен Европы по плаванию Дмитрий Ходько, министр спорта Дмитрий Крикорьянц , биатлонистка Яна Романова и даже пловцы-иностранцы.

Необычный заплыв, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся 6 мая в бассейне «Альбатрос». По задумке организаторов каждый из участников «Эстафеты Победы» — людей разных возрастов, профессий и уровня подготовки — должен был преодолеть 50 метров любым стилем плавания. Не обошлось и без доработки идеи, озвученной одним из отцов-основателей Сибирского международного марафона, экс-омичем, гражданином Канады Дмитрием Ходько. Так, участники эстафеты плыли не по одной дорожке, а по двум разным — причем навстречу друг другу. Кроме того, номера стартовых тумб дорожек дополнили надписями «6-я рота» и «8-я рота».

— В 2017 году я с сыном и внуком побывал в Москве на марше «Бессмертный полк». Меня поразило это событие, атмосфера единения, которая ощущалась между людьми. В голове стала крутиться идея — создать что-то необычное для пловцов. В идеале нужно зафиксировать, что мы провели это в Омске, и выходить на более высокий уровень, — рассказывал об «Эстафете Победы» Дмитрий Ходько.

Участниками первого омского заплыва, который в будущем легко можно проводить сразу в нескольких бассейнах и, разумеется, в разных городах, стало немало известных людей, причем не только спортсменов. Свой этап на «Эстафете Победы» проплыла скрипачка Омского академического симфонического оркестра Елена Кузнецова . По словам организаторов — кафедры теории и методики плавания СибГУФК — большой интерес к заплыву проявил и главный дирижер «Омского симфонического» Дмитрий Васильев . Худрук нашего оркестра известен участием в забегах серии SIM, а в 2019 году, если позволит график, может выйти на старт «Эстафеты Победы».

Перед началом заплыва собравшихся в бассейне «Альбатрос» приветствовал министр спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц. Глава ведомства пожелал участникам не просто преодолеть дистанцию, но и обязательно помнить о тех, кто положил свою жизнь и свою молодость во благо Великой Победы.

— Думаю, сегодня мы стали свидетелями рождения новой спортивной традиции и у нас будет много последователей в Омске, Сибири и по всей России, — рассказал журналистам после заплыва на 50 метров брассом Дмитрий Крикорьянц. — Эта инициатива позволяет в очередной раз отдать должное людям, отстоявшим мир на нашей земле, и имеет серьезный воспитательный потенциал для молодежи. Свой заплыв я посвящаю маме. Она была тружеником тыла, награждена медалью «За победу над Германией». Спортсменка, чемпионка Сибири по конькобежному спорту. Всю войну с 16-ти лет проработала на Агрегатном заводе.