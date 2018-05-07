Ещё
Рождённый в Омске: первый заплыв «Эстафета Победы» прошел в бассейне «Альбатрос»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рождённый в Омске: первый заплыв «Эстафета Победы» прошел в бассейне «Альбатрос» 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Советский спорт
В создании новой традиции участвовали 73 человека, в том числе автор идеи — рекордсмен Европы по плаванию Дмитрий Ходько, министр спорта Дмитрий Крикорьянц, биатлонистка Яна Романова и даже пловцы-иностранцы.
Необычный заплыв, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся 6 мая в бассейне «Альбатрос». По задумке организаторов каждый из участников «Эстафеты Победы» — людей разных возрастов, профессий и уровня подготовки — должен был преодолеть 50 метров любым стилем плавания. Не обошлось и без доработки идеи, озвученной одним из отцов-основателей Сибирского международного марафона, экс-омичем, гражданином Канады Дмитрием Ходько. Так, участники эстафеты плыли не по одной дорожке, а по двум разным — причем навстречу друг другу. Кроме того, номера стартовых тумб дорожек дополнили надписями «6-я рота» и «8-я рота».
— В 2017 году я с сыном и внуком побывал в Москве на марше «Бессмертный полк». Меня поразило это событие, атмосфера единения, которая ощущалась между людьми. В голове стала крутиться идея — создать что-то необычное для пловцов. В идеале нужно зафиксировать, что мы провели это в Омске, и выходить на более высокий уровень, — рассказывал об «Эстафете Победы» Дмитрий Ходько.
Участниками первого омского заплыва, который в будущем легко можно проводить сразу в нескольких бассейнах и, разумеется, в разных городах, стало немало известных людей, причем не только спортсменов. Свой этап на «Эстафете Победы» проплыла скрипачка Омского академического симфонического оркестра Елена Кузнецова. По словам организаторов — кафедры теории и методики плавания СибГУФК — большой интерес к заплыву проявил и главный дирижер «Омского симфонического» Дмитрий Васильев. Худрук нашего оркестра известен участием в забегах серии SIM, а в 2019 году, если позволит график, может выйти на старт «Эстафеты Победы».
Перед началом заплыва собравшихся в бассейне «Альбатрос» приветствовал министр спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц. Глава ведомства пожелал участникам не просто преодолеть дистанцию, но и обязательно помнить о тех, кто положил свою жизнь и свою молодость во благо Великой Победы.
— Думаю, сегодня мы стали свидетелями рождения новой спортивной традиции и у нас будет много последователей в Омске, Сибири и по всей России, — рассказал журналистам после заплыва на 50 метров брассом Дмитрий Крикорьянц. — Эта инициатива позволяет в очередной раз отдать должное людям, отстоявшим мир на нашей земле, и имеет серьезный воспитательный потенциал для молодежи. Свой заплыв я посвящаю маме. Она была тружеником тыла, награждена медалью «За победу над Германией». Спортсменка, чемпионка Сибири по конькобежному спорту. Всю войну с 16-ти лет проработала на Агрегатном заводе.
Внести свое имя в число первых участников «Эстафеты Победы» 6 мая также смогли прославленная биатлонистка Яна Романова, директор Сибирского международного марафона Константин Подбельский, рекордсмен Европы по плаванию среди ветеранов Дмитрий Ходько, пловец-международник Рустам Рыбин, участница с ограниченными возможностями здоровья Надежда Фролушина, а также другие омичи и гости нашего города. Была в нашем заплыве и интернациональная составляющая. Ее образовала «коалиция» из канадца Дмитрия Ходько, его давнего товарища — француза Игоря Захарова, бывшей омской гимнастки, ныне француженки Елены Литош-Шовэ и гражданина Мали — 11-летнего Даниэля Захарова.
Советский спорт: последние новости
Игорь Черевченко: Пятое место – не самый худший вариант для «Балтики» за последние годы Роман Костомаров: В спортивном плане смена гражданства Медведевой не поможет В Приволжске завершился волейбольный турнир в рамках межрегионального фестиваля спорта «Грани»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Армяне открестились от Медведевой101
Трагедия Фергюсона. Врачи оценили оценили шансы на спасение8
На что Медведева променяет Россию9
«Изменщицу» Медведеву гонят из России309
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера83
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:25
Трагедия Фергюсона. Врачи оценили оценили шансы на спасение
Футбол
04:12
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой
Фигурное катание
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
00:14
«Изменщицу» Медведеву гонят из России
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение