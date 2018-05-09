Ещё
Во Владивостоке состоялся массовый заплыв ко Дню Победы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Во Владивостоке состоялся массовый заплыв ко Дню Победы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Массовый заплыв был приурочен к 73-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В акватории Амурского залива во Владивостоке состоялся массовый заплыв, приуроченный ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.
В мероприятии приняли участие как профессиональные пловцы, так и простые любители зимнего плавания, среди которых было много военнослужащих, всего около 30 человек.
Температура воды в заливе составляла 5 градусов, поэтому некоторые спортсмены плавали в гидрокостюмах. Участники соревновались на дистанциях 100 и 500 метров.
Победный заплыв проходит во Владивостоке регулярно с 2015 года. В акции может принять участие любой желающий.
ТК «Звезда»: последние новости
Заплутавший лосенок зашел в автобус с пассажирами: видео В Центральном военном округе определились победители конкурса «Военно-медицинская эстафета» Медведь загрыз пытавшегося сделать с ним селфи таксиста: видео
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко412
Загитова не хочет говорить о Медведевой346
Проклятие Тутберидзе: почему чемпионки бегут от тренера39
Медведев породил новый анекдот про Мутко485
Тутберидзе понадеялась на совесть Медведевой109
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение