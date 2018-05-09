Во Владивостоке состоялся массовый заплыв ко Дню Победы

Массовый заплыв был приурочен к 73-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В акватории Амурского залива во Владивостоке состоялся массовый заплыв, приуроченный ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие как профессиональные пловцы, так и простые любители зимнего плавания, среди которых было много военнослужащих, всего около 30 человек.

Температура воды в заливе составляла 5 градусов, поэтому некоторые спортсмены плавали в гидрокостюмах. Участники соревновались на дистанциях 100 и 500 метров.

Победный заплыв проходит во Владивостоке регулярно с 2015 года. В акции может принять участие любой желающий.