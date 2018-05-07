Александр Волков останется в «Зените»

— Очень рад, что продолжу выступать в Санкт-Петербурге. За минувший сезон клуб наглядно доказал, что способен решать задачи самого высокого уровня. Причем не только спортивные, — приводит слова Волкова клубный сайт. — Играть в «Сибур Арене» в присутствии переполненных трибун — это настоящее счастье для профессионального спортсмена. Я рад и горд, что внес свою частичку в тот волейбольный бум, который сейчас царит в городе. Ну и, конечно, огромное спасибо нашей команде и тренерскому штабу. У нас сложился замечательный коллектив. И очень приятно быть его частью.

33-летний волейболист в прошлом сезоне вместе с «Зенитом» занял второе место в cуперлиге.