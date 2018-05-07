Ещё
Александр Волков останется в «Зените»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Волков останется в «Зените» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Центральный блокирующий санкт-петербургского "Зенита" Александр Волков решил остаться в команде, сообщает официальный сайт клуба.
— Очень рад, что продолжу выступать в Санкт-Петербурге. За минувший сезон клуб наглядно доказал, что способен решать задачи самого высокого уровня. Причем не только спортивные, — приводит слова Волкова клубный сайт. — Играть в «Сибур Арене» в присутствии переполненных трибун — это настоящее счастье для профессионального спортсмена. Я рад и горд, что внес свою частичку в тот волейбольный бум, который сейчас царит в городе. Ну и, конечно, огромное спасибо нашей команде и тренерскому штабу. У нас сложился замечательный коллектив. И очень приятно быть его частью.
33-летний волейболист в прошлом сезоне вместе с «Зенитом» занял второе место в cуперлиге.
Спорт-Экспресс: последние новости
Алексей Кудашов: "Нужны ли матчи с Францией и Австрией? Давайте не будем разводить демагогию" Михаил Мамиашвили: "Участники и гости чемпионата Европы сохранят в сердце радушие народа Дагестана" Антон Заболотный: "Мыслей "кто угодно, лишь бы не "Спартак", я не разделяю"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Армяне открестились от Медведевой101
Трагедия Фергюсона. Врачи оценили оценили шансы на спасение8
На что Медведева променяет Россию9
«Изменщицу» Медведеву гонят из России309
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера83
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:25
Трагедия Фергюсона. Врачи оценили оценили шансы на спасение
Футбол
04:12
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой
Фигурное катание
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
00:14
«Изменщицу» Медведеву гонят из России
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение