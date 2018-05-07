250 москвичей обратились на горячую линию по профилактике клещевого энцефалита в мае

На горячую линию по профилактике инфекционных заболеваний, передающихся через укусы клещей, за с начала месяца обратились 250 жителей Москвы, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

«В период работы горячей линии по консультированию граждан по профилактике инфекционных заболеваний, передающихся через укусы клещей, с 1 по 6 мая 2018 года в управление Роспотребнадзора по Москве поступило 250 звонков от граждан. Горячая линия работает круглосуточно, включая выходные и рабочие дни», — говорится в сообщении.

В целях обеспечения оперативного консультирования и реагирования на обращения граждан дополнительно выделены телефоны горячей линии: в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по телефону: 8 (495) 687-62-84; 8 (499) 188-60-01.

По данным оперативного еженедельного мониторинга, за текущий период (17 неделя, с 23 по 29 апреля) в медицинские организации города Москвы по поводу укусов клещей обратились 146 человек. В 2017 году зарегистрировано 62 случая присасывания клещей.